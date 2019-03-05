2019/03/05 | 09:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس كشف المعاون الفني لمحافظ ذي قار علاء حسن، الثلاثاء، عن حاجة المحافظة الى 450 مليار دينار لانجاز مشاريع الخطط السابقة منذ عام 2013 والبالغة 522 مشروعا وكذلك خطة المشاريع الجديدة للعام الحالي 2019.وقال حسن، في تصريح تابعه “ناس” اليوم (5 آذار 2019) إن “موازنة هذا العام والبالغة 209 مليار دينار لاتكفي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ذي قار تريد 450 مليار دينار لإنجاز هذه المشاريع NAS | موقع ناس الرسمي.

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