2019/03/05 | 09:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت قيادة شرطة البصرة قسم شرطة المدينة اليوم الثلاثاء، من القاء القبض على اكبر عصابة لتهريب النفط الابيض ومشتقاته شمال المحافظة، وبعد ورود معلومات استخبارية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شرطة البصرة: القبض على اكبر عصابة لتهريب النفط الابيض شمال المحافظة) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شرطة البصرة: القبض على اكبر عصابة لتهريب النفط الابيض شمال المحافظة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).