دائرة المشاريع في امانة بغداد تعلن إكمال إكساء نفق

2019/03/05 | 09:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت امانة بغداد اليوم الثلاثاء، عن إكمال أعمال إكساء نفق منظفر على طريق قناة الجيش.ملاكات دائرة المشاريع احدى تشكيلات امانة بغداد انجزت اعمال الإكساء

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