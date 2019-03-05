مصادر : محافظة سامراء مقابل انسحاب الحشد من صلاح الدين والموصل

2019/03/05 | 09:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد مصدر مطلع ان محافظة سامراء التي سيتم استحداثها بعد إكمال المشاورات والحوارات السياسية ستضمن انسحاب الحشد الشعبي من محافظات صلاح الدين ونينوى وباقي المناطق المصدر اوضح ان الحشد الشعبي سينتشر في جزيرة سامراء ليضمن عدم استهداف مرقد الإمامين من قبل الدواعش كما حدث عام ٢٠٠٦ اضافة إلى إطلاق يد أهالي المناطق التي سينسحب منها […]

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