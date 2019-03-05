الكمارك تحجز كمية أدوية بشرية قادمة من مطار دبي

2019/03/05 | 09:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حجزت السلطات الكمركية في مطار بغداد الدولي حقيبتين مملوءتين بأدوية بشرية قادمة عبر خطوط شركة فلاي دبي .وذكر قسم اﻷعلام في الهيئة العامة للكمارك ان الحقيبتين وردت بدون مسافر وأودعت الحقيبتين في قسم المفقودات لمدة (٣٠) يوم يتم بعدها اتخاذ الأجراءات القانونية بحقها وفقأ للضوابط والتعليمات النافذة. وتعتمد الهيئة العامة للكمارك أجراءات مشددة في […]

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