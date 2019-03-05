وزارة الشباب والاتجاه الصحيح

2019/03/05 | 09:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أ.د.عبدالله عيد الغصاب

قبل أيام أصدر مجلس الوزراء مشكورا قرار بإسناد بعض الإدارة التابعة إلى وزارة الشباب إلى هيئة الشباب بقيادة مديرها الشاب الطموح الخلوق أ.عبدالرحمن المطيري وهذه خطوه تحسب لمعالي الوزير أ.محمد الجبري الذي يسعى من خلال المسؤوليات الواقعه على عاتقه وهي النهوض بالشباب الكويتي وهي خطوة شجاعة بتعديل المسار وإعادة هيكلة الهيئة والوزارة حتى يكون هناك عدم خلط بالاختصاصات وتوحيد الرؤى نحو ما تصبوا اليه مثل تلك المؤسسات وتوجيه الميزانيات وحفظ المال العام وتوجيهه في الاتجاه الصحيح .

رسالتي

شكرا معالي الوزير على هذه الخطوة التي سوف تعمل في المستقبل على اشراقة جميله وتحقق طموح الشباب وكذلك نسأل الله التوفيق لمدير هيئة الشباب والعاملين بها ونقول لهم جاء دوركم بتطوير وتحقيق طموح الشباب فالشباب هم عماد الأمه وثروة الوطن فالمجتمع بأشد الحاجة إلى جيل يرتقي به وهذا لن يتحقق إلا من خلال وضع استراتيجية واضحة المعالم ونحن كلنا امل بهذه الهيئة الوليدة التي تضم نخبة من المخلصين .

نوصي

- بضرورة وضع استراتيجية معلنه أمام المجتمع.

- الاستعانه بكافة الخبرات من ذوي الاختصاص.

-تفعيل الحوافز الإيجابية والسلبية.

-التواصل مع كافة وزارات الدولة المعنية وخاصة وزارة الاعلام والتربية.

-تبني المواهب من الشباب.

-غرس ثقافة التطوع.

نسأل الله التوفيق لكم

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