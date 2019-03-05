2019/03/05 | 09:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الجبير: من المبكر إعادة سوريا لعضوية الجامعة العربية وكندا ماضية قدما في صفقة سلاح معنا

متابعة -

كلمة

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير إنه

من المبكر الحديث عن فتح سفارة السعودية في سوريا، مؤكداً أن إعادة

فتح السفارة مرتبط بتطور العملية السياسية.

وأشار إلى أن بلاده ننتظر نهاية الحرب للمساعدة في إعادة بناء

سوريا.

وخلال مؤتمر صحافي عقده يوم الاثنين مع وزير الخارجية الروسي سيرغي

لافروف رأى الجبير أنه من السابق لأوانه إعادة سوريا إلى عضوية

جامعة الدول العربية.

وقال "إعادة سوريا للجامعة العربية هيكون مربوط بالتقدم الذي يتم

إحرازه في العملية السياسية، وأعتقد إنه لا زال الموضوع مبكر،

وأعتقد أن هذه وجهة نظر الجامعة العربية بشكل عام".

من جهة أخرى كشف الوزير السعودي عن أن كندا لم تلغ صفقة السلاح

المبرمة في السابق مع المملكة.

وقال وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير في مؤتمر

صحفي بالرياض "فيما يتعلق بصفقة السلاح مع كندا، بالنسبة للعربات

العسكرية، هناك نرى ونسمع تصريحات من مسؤولين كنديين من وقت لآخر

بمن فيهم رئيس الوزراء الكندي، بأنه ستتم إعادة النظر في هذه

الصفقة، وكندا قد تحاول أن تجد مخرجا لإنهاء هذه الصفقة، لكن الواقع

أننا نري الحكومة الكندية مستمرة وبشكل قوي في هذه الصفقة مما يدل

على أن هذه التصريحات للاستهلاك المحلي وليس جادا".

كان رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو قد قال في ديسمبر كانون الأول

إنه يبحث عن طريقة للخروج من الاتفاق.



ويشدد خصوم ترودو السياسيون

على ضرورة أن ينهي الاتفاق الذي تفاوضت عليه الحكومة المحافظة

السابقة متعللين في ذلك بمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي ومشاركة

السعودية في حرب اليمن.

وتناولت مباحثات الجبير مع نظيره الروسي الأوضاع في سوريا واليمن

والمنطقة وملفات عدة بينها التطرف والإرهاب.



حيث يقوم الوزير الروسي

بجولة خليجية تشمل السعودية والكويت والإمارات وقطر.

واستهل الوزير الروسي جولته يوم الأحد بلقاء وزير الخارجية القطري

محمد بن عبد الرحمن آل ثاني حيث قال الأخير إنه بحث الشأن السوري

والشأن الليبي مع الوزير لافروف.

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