تركية مصابة بشلل تام تكتب رواية بإصبع واحدة

2019/03/05 | 09:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نظمت مديرية التربية بولاية صقاريا التركية، السبت، حفل توقيع رواية لسيدة مصابة بشلل شبه كامل، كتبتها بأصبع واحدة.ورغم معاناتها، إلا أن "رقية تورايان" البالغة من عمرها 38 عاما، كتبت رواية "عالقون على جناح ملاك مكسور"، بسبابتها التي كانت هي العضو الوحيد الذي يعمل في جسدها المشلول.

ووفقا لصحيفة "ديلي صباح" التركية، شارك في حفل التوقيع، مديرة التربية في صقاريا "فضيلت درمش"، وعدد من المعلمين وأولياء أمور التلاميذ.

وخلال الحفل، جسّد بعض التلاميذ مسرحية صغيرة، اقتبسوا أدوارهم فيها من رواية "رقية تورايان".

بدورها، شكرت "رقية"، التلاميذ والحضور، الذين شاركوا في الحفل.

وكانت "رقية" قد أصيبت بالشلل بنسبة 98%، جراء تعرضها لارتفاع شديد في درجة حرارتها عندما كانت طفلة في الشهر الثالث من عمرها.

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