تعرف على اخر تطورات قضية اغتيال الروائي الدكتور علاء مشذوب

2019/03/05 | 09:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بين شقيق الروائي الدكتور علاء مشذوب (قاسم مشذوب الخفاجي) لوكالة نون الخبرية اخر التطورات في قضية مقتل اخيه الذي اغتيل في 2/2/2019م بعد عودته من امسية اتحاد الادباء الى منزله في شارع ميثم التمار حيث تم اغتياله من قبل مجهولين على دراجة.واضاف ان شيوخ عشيرة خفاجة مع عائلة المغدور في تواصل مستمر مع مدير الجرائم و مدير الاستخبارات وكافة الجهات الامنية في المحافظة وفي عمل متواصل ليلاً ونهاراً في متابعة سير التحقيق لمعرفة الجناة والقاء القبض عليهم وعرضهم على الجهات المختصة.

وتابع "استجابة لطلب اهالي كربلاء وزملاء الفقيد تقرر تنظيم وقفة يوم الجمعة 8/3/2019م الساعة الثالثة والنصف في ساحة التربية وسط المدينة وهو يوم مرور اربعين يوما على الحادثة وسيكون بعدها بيان لعائلة الفقيد"

مشيراً الى ان قضية الاغتيال اصبحت قضية عامة ومتابعة من الاوساط الكربلائية والعراقية بصورة عامة وليست قضية خاصة تتعلق باهل المغدور موضحاً ان "شقيقه كان مسالماً ولم يُكنَّ عداء لأحد يهتم بنقل معاناة الشعب بما يملك من قلم جرئ من دون أن تكون له أهداف شخصية ضد أي مسؤول"

يذكر ان مجهولون اطلقوا النار في مساء السبت 2 شباط 2019 تجاه مشذوب وسط كربلاء، ما اسفر عن مقتله في الحال،وتم تشييع الروائي من محلة باب الخان التي تقع في المدينة القديمة، حيث مكان سكنه منذ الطفوله الى شوارع وأزقة مركز المدينه، وشارك بها ادباء وشعراء وكتاب ونقابات مثل نقابة المعلمين ونقابة الادباء والكتاب ونقابة الصحفيين.

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