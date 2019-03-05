“لوكهيد مارتن” تحصل على مليار دولار دفعة أولى مقابل “ثاد” السعودية

2019/03/05 | 09:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..قالت وزارة الدفاع الأمريكية إن شركة “لوكهيد مارتن” ستحصل على دفعة أولى من قيمة منظومة دفاع صاروخي للسعودية بـ15 مليار دولار في إطار صفقة أسلحة أمريكية بـ110 مليارات دولار.وبقيت صفقة نظام “ثاد” للدفاع الصاروخي قيد البحث مع السعودية منذ ديسمبر 2016 وفي 2017 تم الموافقة على بيع دفعة من هذه […]

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