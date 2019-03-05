مالذي توصل إليه الفتح وسائرون بشأن الكابينة الوزارية والدرجات الخاصة؟

2019/03/05 | 09:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكد النائب عن تحالف الفتح محمد البلداوي، الثلاثاء، ان تحالفي الفتح وسائرون بصدد الانتهاء من المسودات النهائية للجانهما المشتركة، لافتاً الى ان هناك اسماء مطروحة للكابينة الوزارية وسيتم اختيار احدها لتقديمه الى البرلمان بالاضافة الى ان المناصب او الدرجات الخاصة ستحسم بالتنسيق مع رئيس الوزراء من اجل تقديم مرشحيها الى البرلمان.وقال البلداوي في […]

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