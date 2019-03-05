ترامب يواسي نفسه بعد هزيمته في قمة هانوي

2019/03/05 | 09:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه أتخذ قرار وقف المناورات

العسكرية مع كوريا الجنوبية قبل "قمة فيتنام".

وكتب ترامب على "تويتر"، يوم أمس "المناورات العسكرية، أو (ألعاب

الحرب) كما أطلق عليها، لم يتم مناقشتها في قمتي مع زعيم كوريا

الشمالية كيم جونغ أون".

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، يوم الأحد 3 مارس،

أنه تم وقف سلسلة من التدريبات العسكرية المعروفة باسم "فرخ

النسر" (فول إيجل) و"العزم الرئيسي" (كي ريزولف)".

وقال ترامب "وسائل الإعلام المزيفة، تقول إني ناقشت وقف المناورات

مع كوريا الجنوبية خلال قمة فيتنام"، مضيفا: "أصدرت هذا القرار

لتوفير الأموال الكبيرة التي يتم إنفاقها، دون أن يكون هناك

إمكانية لاستردادها".

والتقى ترامب مع كيم جونغ أون، في فيتنام يومي 27 و 28 فبراير/

شباط الماضي، لبحث القضايا الخلافية بين البلدين، وذلك في أول

لقاء بعد القمة التاريخية الأولى التي جرت في سنغافورة في يونيو /

حزيران الماضي.

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