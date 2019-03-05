العثور على عبوات ناسفة وصواريخ والقبض على ارهابيين اثنين في كركوك

2019/03/05 | 09:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عثرت قوات الشرطة الاتحادية على عبوات ناسفة وصواريخ والقت القبض على ارهابيين اثنين في كركوك”.وذكر بيان لقيادة قوات الشرطة الاتحادية ” ان قوة من الفرقة الخامسة ، نفذت واجب تفتيش في منطقة تلال البو محمد بتجاه تلة الشهداء في محافظة كركوك ، وعثرت على 4 عبوات ناسفة ، وصفيحة تحتوي على مادة (C4) شديدة […]

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