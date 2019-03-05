إنجاز إكساء نفق مهم شرقي بغداد

2019/03/05 | 09:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت أمانة بغداد، عن إكمال أعمال إكساء نفق منظفر على طريق قناة الجيش شرقي العاصمة.

وذكر بيان للامانة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، ان "ملاكات دائرة المشاريع احدى تشكيلات أمانة بغداد انجزت اعمال الإكساء بمساحة 3500 متر مربع في اطار خطة إعادة تأهيل الانفاق في العاصمة بجانبيها الكرخ والرصافة".وأوضح ان "ملاكات الدائرة تواصل اعمال معالجة مفاصل التمدد الجدارية والارضية للنفق والمقاطع المتضررة من جدران وسقف النفق وصيانة منظومات الانارة وشبكات تصريف مياه الامطار والتأثيث بالعلامات المرورية".انتهى

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