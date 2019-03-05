وزير الداخلية التركي يعلن

2019/03/05 | 10:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، إن قوات الأمن التركية تمكنت من تحييد 3 آلاف و333 عنصرا من "بي كا كا" في غضون عامين.

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