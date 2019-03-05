البيت الابيض : ترامب يلغي امتيازات تجارية تستفيد منها الهند وتركيا

2019/03/05 | 10:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد..أعلن البيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترامب أمر بإلغاء مزايا تجارية تفاضلية تستفيد منها الهند وتركيا بموجب برنامج لدعم الدول النامية.وقال مكتب ممثل التجارة الأمريكي: “بناء على طلب الرئيس دونالد ترامب فإن ممثل التجارة الأمريكي أعلن اليوم أنّ الولايات المتحدة تعتزم إلغاء الامتيازات الممنوحة للهند وتركيا كدولتين ناميتين تستفيدان من برنامج […]

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