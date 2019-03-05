سائرون تستبعد طرح التصويت على المتبقي من الوزارات الشاغرة في الجلسات الاولى من الفصل التشريعي الجديد للبرلمان

2019/03/05 | 10:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استبعدت كتلة سائرون البرلمانية طرح التصويت على المتبقي من الوزارات الشاغرة في الجلسات الاولى من الفصل التشريعي الجديد للبرلمان “.وقال عضو الكتلة النائب طلعت كريم في تصريح له ان الحديث حاليا بين الكتل السياسية ، يتركز على تقديم رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لاسماء مرشحين جدد للوزارات المتبيقة ( الدفاع ، الداخلية ، العدل […]

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