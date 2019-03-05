2019/03/05 | 10:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعجاب 0

أختار اتحاد الكرة، عماد محمد، مدرباً جديداً، لمنتخب الناشئين.

وقال محمد “نشكر أعضاء المكتب التنفيذي للإتحاد وان نكون عند حسن الظن” مشيراً الى ان “خطة العمل ستكون جاهزة خلال الفترة المقبلة وتشمل خطة طويلة الأمد وأخرى قصيرة”.وبشأن الكادر المساعد، أوضح “لدينا اجتماع في الساعة 12 ظهرا غداً وسنناقش هذه الأمور” مشدداً “يجب ان يكون الجهاز الفني متناغماً ومتناسقاً وسيتم حل جميع الامور وكل مدرب له الحق في اختيار الجهاز الفني وسيتم طرح جملة من الأسماء”.





اترك تعليق

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عماد محمد مدرباً لمنتخب الناشئين) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عماد محمد مدرباً لمنتخب الناشئين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).