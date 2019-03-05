2019/03/05 | 10:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الاقتصاد نيوز _ بغداد

أعلن وزير النقل، عبد الله لعيبي، الثلاثاء، الشروع بربط محطة قطار كربلاء بمدخل المدينة المقدسة.

وقال لعيبي، في بيان تلقت "الاقتصاد نيوز" نسخة منه، إن "فريق عمل من الكوادر الهندسية وفريق المسح التابع للشركة العامة للسكك الحديد شرع بإجراء المسوحات الميدانية على المسارات المقترحة لربط محطة قطار كربلاء الحالية بمدخل المدينة المقدسة".

وأكد الوزير، أن "ذلك يأتي من اجل تقديم افضل خدمة لنقل الزائرين وإيصالهم الى اقرب نقطة لمدينة كربلاء المقدسة عن طريق استخدام الجزرة الوسطية للطريق الخدمي او بواسطة منحنى مباشر للربط مع الشارع العام".

ولفت لعيبي، إلى أنه "سيتم دراسة جميع البدائل المتاحة لاعداد جداول الكميات الاولية والكلف التقديرية لاتمام العمل بأسرع وقت ممكن".

وتابع، أن "ملاكات وزارة النقل تبذل قصارى الجهود لتقديم افضل الخدمات للزائرين الوافدين للمدن المقدسة على مدار السنة ولا سيما في الزيارات المليونية"، مشددا: اننا "لن نبذل جهدا لاستمرار التعاون والتنسيق مع جميع الجهات المختصة لعكس صورة طيبة عن واقع الخدمة التي تقدم لجميع فئات وشرائح المجتمع".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير النقل يعلن الشروع بربط محطة قطار كربلاء بمدخل المدينة) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير النقل يعلن الشروع بربط محطة قطار كربلاء بمدخل المدينة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).