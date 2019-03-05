السطات السعودية تحبط مخططا لاغتيال بن سلمان

2019/03/05 | 10:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

احبطت السطات الحاكمة في الرياض مخططا لاغتيال ولي العهد السعودي

محمد بن سلمان من قبل شقيقه بندر.

واوضح حساب "العهد الجديد" المتخصص بنشر القضايا السرية عن الأسرة

الحاكمة في السعودية، على تويتر ان الأنباء التي لديه بشأن اعتقال

محمد بن سلمان لأخيه بندر تؤكد أن الأخير كان يخطط لاستهداف

ولي العهد بعملية اغتيال .وأضاف أنه من المفترض أن تُنفذ عملية

الاغتيال من قبل أحد الضباط العاملين في القصر الملكي ، إلا أن

الضابط وشى بالأمر، ما ادى الى زُجّ بندر في السجن، ومكافأة الضابط

بمبلغ عشرة مليون ريال.

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