2019/03/05 | 10:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفت لجنة النزاهة النيابية، الثلاثاء، وجود اي اتفاق على اعادة

المطلوبين للقضاء مبيّنة ان المتهمين يجب ان يسلموا انفسهم

لمحاسبتهم وفقا للقانون خاصة ان هناك قضايا وجرائم متهمين

بارتكابها.

واكد عضو اللجنة صباح العكيلي في تصريح انه لايوجد اي اتفاق سياسي

على عودة المطلوبين للقضاء وخاصة رافع العيساوي وطارق الهاشمي واثيل

النجيفي وعلي حاتم سليمان وايهم السامرائي، واضاف العكيلي، أن

الاسماء المذكورة مطلوبة للقضاء بعدة تهم، وفي حال دخولهم العراق

فأن القضاء سيأخذ مجراه معهم، خاصة مع وجود كم من الاتهامات الموجهة

اليهم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النزاهة النيابية تنفي وجود اي اتفاق لعودة مطلوبين الى العراق) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النزاهة النيابية تنفي وجود اي اتفاق لعودة مطلوبين الى العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).