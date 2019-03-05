البرلمان العراقي يؤجل جلسته بسبب ملتقى جامعة أمريكية

2019/03/05 | 10:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو – أربيلأجل مجلس النواب العراقي، جلسته التي كانت مقررة اليوم الثلاثاء، 5 آذار، 2019، بسبب مشاركة عدد كبير من البرلمانيين في ملتقى تنظمه الجامعة الأمريكية في السليمانية.وكان من المقرر أن يستأنف البرلمان العراقي اليوم، فصله التشريعي الثاني بدورته الرابعة، لكن مصادر مطلعة أفادت لشبكة رووداو الإعلامية بأن الجلسة أجلت إلى يوم السبت المقبل، 9-3-2019.ومن باب المفارقة أن سبب تأجيل الجلسة التي كان من المتوقع أن تناقش تشريعاً لإخراج القوات الأمريكية من البلاد تأجلت بسبب توجه عدد كبير من النواب إلى السليمانية لتلبية دعوة من الجامعة الأمريكية للمشاركة في ملتقاها السنوي.كما يشارك في الملتقى وفد رفيع المستوى من وزارة الخارجية الأمريكية.وينطلق ملتقى السليمانية الذي تنظمه الجامعة الأمريكية، يوم غد الأربعاء، وتستمر أعماله على مدى يومين بعنوان: "العراق ودول الجوار نحو نظام إقليمي جديد".

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