أعلن مؤسس شركة تسلا، إيلون موسك، أن شركته ستكشف عن سيارة "Model Y" الكهربائية الجديدة، في 14 مارس الجاري.

وستأتي السيارة الجديدة بهيكل "SUV"، وحجم أكبر من أحجام سيارات "MODEL 3"، وسعر سيقل عن 40 ألف دولار، بهدف إعادة "تسلا" إلى الصدارة في سوق السيارات الكهربائية.Model Y, being an SUV, is about 10% bigger than Model 3, so will cost about 10% more & have slightly less range for same battery— Elon Musk (@elonmusk) 3 марта 2019 г.كما ستأتي "Model Y" بنظامي دفع أمامي وخلفي، أما أبوابها فستفتح نحو الأعلى كما في سيارات "MODEL X"، فضلا عن أنها ستأتي ببطاريات جديدة تعمل بنمط مختلف عن تلك الموجودة في باقي سيارات "تسلا".وتأمل تسلا من خلال طرح نحو مليون نسخة من هذه السيارة، في أن تعوض جزءا من خسائرها التي تكبدتها في العامين الماضيين بسبب المشاكل التي ظهرت في مركبات "MODEL 3"، واحتراق بعضها في مختلف بلدان العالم.المصدر: لايف.



