بكين تعتزم التخلص من البيروقراطية والاجتماعات

2019/03/05 | 10:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أعلن رئيس الوزراء الصيني لي كيكيانغ أن حكومته تعتزم وضع حد للبيروقراطية والمكاتبات الورقية بين المسؤولين والحد من اجتماعاتهم الزائدة.





وشدد لي، على ضرورة تحرير موظفي الدولة من الكمية الهائلة من الوثائق غير الضرورية، وتخليصهم من الاجتماعات واللقاءات الكثيرة، وقال في تقريره السنوي خلال دورة مجلس ممثلي الشعب التي بدأت أعمالها في بكين اليوم: "نعتزم خفض عدد المشاكل وإعادة النظر في القضايا والمسائل التي يتوجب فحصها وإخضاعها للتفتيش والتحليل.



سنعمل كذلك على تقليص كبير في عدد الوثائق الواجب تداولها وعدد الاجتماعات واللقاءات التي يجب حضورها".





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المصدر: نوفوستي

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