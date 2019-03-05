الدولار يستقر في بورصة الكفاح اليوم

2019/03/05 | 10:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} سجلت أسواق العملة الأجنبية في بغداد، اليوم الثلاثاء، استقراراً في سعر صرف الدولار الامريكي مقابل الدينار العراقي.

وبلغ سعر السوق في بورصة الكفاح ببغداد 1199 ديناراً للدولار الواحد، أي 119 الفاً و900 دينار للمائة دولار وهو ذات سعر أمس.أما أسعار بيع وشراء الدولار في شركات الصيرفة، فكانت:سعر البيع للدولار الواحد 1202.5 ديناراً، أي 120 ألفاً و250 ديناراً للمائة دولار.وسعر الشراء للدولار 1192.5 ديناراً، أي 119 ألفاً و250 ديناراً للمائة دولار.أسعار العملات الأجنبية والذهب والنفط، {حتى إعداد هذا الخبر}:اليورو السعر العالمي: 100 يورو = 113.25 دولاراً.الباوند السعر العالمي: 100 باون = 131.65 دولارا.الليرة التركية السعر العالمي: 100 دولار = 538.30 ليرة تركية.سعر أونصــــــة الذهب عالمياً = 1288.80 دولاراً.سعر برميل نفط خــــــام برنــت = 65.40 دولاراًسعر برميل نفط الخام الامريكــي = 56.38 دولاراً.انتهى

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