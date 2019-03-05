حزب الحق التركماني:التوافق هو الحل الوحيد لاختيار محافظ كركوك وهو استحقاق تركماني

2019/03/05 | 10:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد حزب الحق التركماني ان التوافق هو الحل الوحيد لاختيار محافظ كركوك .وقال الحزب الذي يتزعمه الدكتور طورهان المفتي في بيان ان بعض من وسائل الإعلام تناولت خبرا مفاده اتفاق الحزب الديمقراطي الكردستاني مع حزب الاتحاد الوطني الكردستاني على اختيار محافظ كركوك من قبلهم .واضاف اننا في “حزب الحق التركماني” ندعو الجميع إلى […]

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