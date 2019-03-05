2019/03/05 | 10:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..تختبر دبي لصاقة صغيرة بحجم كف اليد، يمكنها المساعدة في منع نشوب الحرائق في ناطحات السحاب المنتشرة في أنحاء المدينة.وتبلغ تكلفة اللصاقة الفعالة 3 دولارات أمريكية فقط، في حين تلعب دورا هاما في إنقاذ الأرواح وتوفير ملايين الدولارات من الأضرار المادية الناجمة عن الحرائق.وتنوي حكومة دبي إدخال اللصاقة إلى […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لصاقة بحجم كف اليد تمنع حرائق الأبراج الشاهقة) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لصاقة بحجم كف اليد تمنع حرائق الأبراج الشاهقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).