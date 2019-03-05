العلماء يكشفون فائدة الوزن الزائد

2019/03/05 | 10:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجد العلماء الأوروبيون والأمريكيون أن السمنة تساعد على البقاء على قيد الحياة في الرعاية المركزة، وأيضا بعد الإصابة بالأمراض المعدية الخطيرة.

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