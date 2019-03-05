الصين تختبر منافسة

2019/03/05 | 10:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتطور صناعة الطائرات في جمهورية الصين الشعبية بشكل حيوي، ومن المتوقع أن تتجدد مواردها في سلسلة الطائرات الإقليمية الصينية.

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