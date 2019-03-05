باسم قاسم يبدي استغرابه من قرارات ادارة القوة الجوية

2019/03/05 | 10:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبر المدير الفني لفريق القوة الجوية, باسم قاسم, عن استغرابه الشديد من قرارات ادارة النادي التي قررت معاقبة الجهاز الفني واللاعبين بغرامات مالية .

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