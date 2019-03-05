وزير النقل يعلن الشروع بربط محطة قطار كربلاء بمدخل المدينة المقدسة

2019/03/05 | 10:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اعلن وزير النقل عبد الله لعيبي، الثلاثاء، عن الشروع بربط محطة قطار كربلاء بمدخل “المدينة المقدسة”. وقال في بيان تلتقه وكالة صدى، إن “فريق عمل من الكوادر الهندسية وفريق المسح التابع للشركة العامة للسكك الحديد شرعت باجراء المسوحات الميدانية على المسارات المقترحة لربط محطة قطار كربلاء الحالية بمدخل المدينة المقدسة”.وأضاف أن المشروع يأتي “من اجل تقديم افضل خدمة لنقل الزائرين وإيصالهم الى اقرب نقطة لمدينة كربلاء المقدسة، عن طريق استخدام الجزرة الوسطية للطريق الخدمي او بواسطة منحنى مباشر للربط مع الشارع العام”.ولفت لعيبي، الى انه “سيتم دراسة جميع البدائل المتاحة لاعداد جداول الكميات الاولية والكلف التقديرية لاتمام العمل بأسرع وقت ممكن”، مبينا ان “ملاكات وزارة النقل تبذل قصارى الجهود لتقديم افضل الخدمات للزائرين الوافدين للمدن المقدسة على مدار السنة ولا سيما في الزيارات المليونية”.وشدد على “اننا لن نألوا جهدا لأستمرار التعاون والتنسيق مع جميع الجهات المختصة لعكس صورة طيبة عن واقع الخدمة التي تقدم لجميع فئات وشرائح المجتمع”.

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