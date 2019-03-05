ذي قار تطالب باطلاق المستحقات المالية المتاخرة لمركز الناصرية للقلب

2019/03/05 | 10:34

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لمحة مختصرة:

شبكة اخبار الناصرية:

طالب مجلس محافظة ذي قار ، الحكومة الاتحادية في بغداد باطلاق المستحقات المالية المتاخرة لمركز الناصرية للقلب.





شبكة اخبار الناصرية:طالب مجلس محافظة ذي قار ، الحكومة الاتحادية في بغداد باطلاق المستحقات المالية المتاخرة لمركز الناصرية للقلب.وقال نائب رئيس المجلس طعمه الاسدي لشبكة اخبار الناصرية ، ان المجلس خاطب رئاسة الوزراء بشكل رسمي لاطلاق المبالغ المالية المتاخرة المخصصة لمركز الناصرية للقلب ، دون الكشف عن حجم تلك الاموال .وبين ان المجلس اوصى كذلك عبر لجنتي التخطيط و الفنية بالاسراع بصرف المبالغ والامانات المودعة لدى المحافظة والخاصة باعمال الصيانة في المركز .انهى،ت ع ح.

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