غدا.. وزراء الخارجية العرب يبحثون “موقف موحد” ازاء الانتهاكات التركية للعراق

2019/03/05 | 10:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..من المقرر ان يعقد وزراء الخارجية العرب، غدا الأربعاء، اجتماع دورتهم العادية الـ(151) بمقر الجامعة العربية في العاصمة المصرية القاهرة، فيما يتضمن مشروع جدول الأعمال يتضمن عددا من قضايا العمل العربي المشترك السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية عدة قضايا ابرزها الانتهاكات التركية للسيادة العراقية.وللتحضير لهذا الاجتماع الوزاري، تبدأ اليوم (الثلاثاء) اجتماعات مجلس الجامعة على […]

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