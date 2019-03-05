صافي ربح الخطوط التركية يقفز إلى 752 مليون دولار في 2018

2019/03/05 | 10:36

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الاقتصاد نيوز _ بغداد

قالت الخطوط الجوية التركية يوم الثلاثاء إن صافي ربحها قفز إلى 4.05 مليار ليرة (752 مليون دولار) في 2018 ارتفاعا من 639 مليون ليرة في العام السابق.

وقالت الشركة في بيان لبورصة اسطنبول إن مبيعاتها قفزت إلى 62.85 مليار ليرة العام الماضي مقارنة مع 39.78 مليار في 2017.

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