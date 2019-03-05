مؤسسة البترول الكويتية تطلب شحنة غاز مسال تسليم نيسان

2019/03/05 | 10:36

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الاقتصاد نيوز _ بغداد

قال مصدران بصناعة الغاز يوم الثلاثاء إن مؤسسة البترول الكويتية تطلب شحنة من الغاز الطبيعي المسال للتسليم في أبريل نيسان.

وقال أحد المصدرين إنها تطلب شحنة للتسليم في 12 أو 13 أبريل نيسان.

وأضاف المصدر أن المناقصة ستُغلق في السادس من مارس آذار على أن تسري العروض ليوم واحد.

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