مسؤول روسي: نسبة المسلمين من إجمالي السكان 30% بعد 15 سنة

2019/03/05 | 10:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ منوعات

كشف مسؤول ديني روسي، عن مفاجأة في نسبة المسلمين من إجمالي السكان، بعد خمسة عشر سنة.

وقال رئيس مجلس المفتين في روسيا، راوي عين الدين، إن “نسبة المسلمين في البلاد ستنمو في الأعوام الـخمسة عشر القادمة، لتصل إلى ثلاثين بالمئة، من إجمالي السكان”.

وكشف عين الدين إن النسبة المتوقعة ستكون أكثر من ضعف النسبة الحالية، التي تصل إلى سبعة بالمئة.

وبحسب ما نقلت شبكة “روسيا اليوم”، عن عين الدين، فإنه لاحظ من خلال عمله في مسجد موسكو الكبير، ازدياد أعداد مرتاديه.

وجاءت تصريحات عين الدين، خلال مشاركته في مؤتمر مجلس الدوما.

وأضاف المسؤول الديني: “نحتاج بشكل ضروري إلى عشرات المساجد الجديدة ذات البنية التحتية الثقافية والتربوية المناسبة في أكبر المدن الروسية”.

كما لفت عين الدين إلى ضرورة توفير “حزمة ضمان اجتماعي” لرجال الدين الإسلامي، وتنظيم مراكز علمية وتعليمية للهوية الإسلامية إلى جانب مراكز العلوم الأكاديمية.

كما نوه عين الدين إلى وجود “حواجز مصطنعة في روسيا لإعاقة انتشار الإسلام، وينبغي القضاء عليها”.

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