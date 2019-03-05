الحالة الجوية لهذا اليوم

2019/03/05 | 10:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال المتنبئ الجوي صادق عطية في تغريدة على مواقع التواصل الاجتماعي، ان "الصور الملتقطة من القمر الصناعي، اليوم الثلاثاء، توضح ان "الأجواء صافية نسبيا في الوسط والجنوب وغائمة جزئياً في الغربية والشمال وتدريجيا ستندفع السحب نحو وسط وغرب وجنوب البلاد وبعض مناطق الشمال خلال النهار والليل لن تكون هناك فرص للأمطار وقت النهار".وأضاف، ان ستكون هناك فرص لهطول زخات من الامطار الخفيفة في وقت متأخر من الليل جنوب الانبار وبادية النجف وبادية السماوة".

وتابع، ان "ستستمر يوم غد الاربعاء السحب بالتواجد في سماء مدن الوسط والجنوب واجزاء من مدن الشمال، ولكن فرص الامطار تكون ضعيفة أيضاً وهناك فرصة مؤكدة لشمول مدينة البصرة ومناطق من ذي قار وبادية الجنوب وميسان بأمطار خفيفة نهار الأربعاء".

وأوضح، ان "ستكون هناك أمطار خفيفة متفرقة في باقي المدن ومن ضمنها العاصمة بغداد بما تكون على شكل قطرات،

وأشار الى، ان "لن يكون هناك أي تغيير في درجات الحرارة وستبقى كما هي الان".

تحرير: فاطمة صالح

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