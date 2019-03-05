كوردستان تحيي الذكرى الـ28 لانتفاضتها التاريخية

2019/03/05 | 10:44

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شفق نيوز/ يصادف اليوم لثلاثاء الذكرى الثامنة والعشرين لانطلاق انتفاضة كوردستان في العام 1991، ضد نظام صدام حسين.وقد انطلقت الانتفاضة من مدينة رانية التابعة لمحافظة السليمانية والتي سميت منذ ذلك الحين بـ (بوابة الانتفاضة) وتحررت المدينة وكل المناطق التابعة لها، لتتوسع مساحة الانتفاضة وتصل إلى مدينة السليمانية في الـ7 من الشهر نفسه، حيث انتفضت هذه المدينة بالكامل وتمكن أبناؤها من السيطرة على كل الدوائر والمؤسسات الحكومية لتتحرر المدينة بالكامل في الـ 8 من مارس/آذار.كما تحررت مدن حلبجة وجمجمال وعربت وبقية المناطق القريبة من هذه المدن والطرق الرئيسية بين السليمانية وكركوك وبعقوبة.وفي التاسع من مارس/ آذار تحررت كويسنجق وشقلاوة وكفري، وفي العاشر من مارس/ آذار تحررت مناطق أخرى قرب أربيل منها مصيف صلاح الدين وطق طق وراوندوز وحرير وحاج عمران وميركسور والعديد من المناطق الأخرى التابعة لمحافظة أربيل، لتنتفض مدينة أربيل في الـ 11 من الشهر ويقوم أبناؤها بالتوجه صوب المؤسسات الأمنية والسيطرة عليها، بالإضافة إلى تحرير كل المجمعات والأقضية والنواحي التابعة لأربيل على يد الجماهير وقوات البيشمركة.وفي الـ 12 من مارس/آذار تحررت أقضية جلولاء ومخمور وعقرة وخانقين وشيخان.وفي اليوم التالي تم تحرير قضاء زاخو، لينتفض جماهير مدينة دهوك في اليوم التالي الـ 14 من مارس/ آذار وحرروا مدينتهم خلال أقل من يوم، قبل أن تتحرر كل الأقضية والنواحي التابعة لها.ثم واصل أبناء الانتفاضة تقدمهم بتحرير مدينة كركوك مع حلول عيد نوروز القومي في الـ 21 من مارس/ آذار1991.وبعد نجاح انتفاضة شعب كوردستان تولت الجبهة الكوردستانية إدارة كوردستان المحررة، ليتم لاحقاً في الـ 19 من مايو/ أيار 1992، انتخاب برلمان كوردستان، ليمنح الثقة لأول حكومة كوردستانية في التاريخ المعاصر لمنذ إسقاط جمهورية كوردستان، بشرق كوردستان (ايران) عام 1946.

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