عودة زعيم المعارضة الفنزويلية جوايدو لكاراكاس بعد جولة خارجية بحثا عن الدعم

2019/03/05 | 10:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عاد زعيم المعارضة الفنزويلية خوان جوايدو إلى العاصمة كاراكاس، الإثنين، مختتما جولة في عدد من دول أمريكا اللاتينية لحشد الدعم الإقليمي ضد الرئيس نيكولاس مادورو.

وخرجت مظاهرات حاشدة في كاراكاس دعما لجوايدو الذي رفض اتخاذ أي إجراءات بحقه من جانب السلطات، بعد أن تحدى أمرا قضائيا بحظر سفره.

وهددت واشنطن برد سريع على أي تهديد يتعرض له المعارض الأبرز في فنزويلا.



بينما أكد المتظاهرون تمسكهم برحيل الرئيس نيكولاس مادورو.

وغادر جوايدو فنزويلا سرا في 23 فبراير/شباط متوجها إلى كولومبيا، في انتهاك لأمر من المحكمة العليا، بهدف تنسيق الجهود هناك لإرسال معونات إنسانية إلى فنزويلا لتخفيف النقص الحاد في الغذاء والدواء.

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