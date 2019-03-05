2019/03/05 | 10:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس قال مواطن من قضاء سنجار في محافظة نينوى خلال لقائه مستشار جهاز الامن الوطني فالح الفياض، إن هناك اشخاصاً باعوا الايزيديات بملايين الدولارات.واظهر فيديو تابعه “ناس”، اليوم (5 اذار 2019)، أن اجتماعاً عقد بحضور شخصيات امنية عديدة برئاسة الفياض، لبحث الاوضاع في قضاء سنجار.وأضاف المواطن، بحسب الفيديو، أن هناك شخصاً […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص فيديو..



مواطن من سنجار لفالح الفياض: هناك من يجلس بقربك وقد باع عشرات الايزيديات NAS | موقع ناس الرسمي.

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