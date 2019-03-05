2019/03/05 | 10:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس أعلنت مستشفى جراحة الجملة العصبية، الثلاثاء، عن استقبالها أكثر من 1421 حالة طارئة خلال شهر شباط الماضي بينها 361 حالة سقوط من أماكن مرتفعة و166 حالة لحوادث السير والدراجات، مبينا ان معظم الحالات إصاباتها بالرأس.وقال مدير المستشفى الدكتور سمير حميد الدلفي في بيان تلقى “ناس” نسخة منه اليوم (5 آذار 2019) […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إحصائية شباط ..



الجملة العصبية تستقبل “المئات” من حالات نوبات الصرع NAS | موقع ناس الرسمي.

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