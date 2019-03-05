من يقف وراء القتل في اليمن والبحرين؟

2019/03/05 | 10:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ميثم العطواني

تكمن وراء جميع قضايا الدول العربية مخططات كبيرة، يراد بها تحقيق هدفا معينا رسم بدقة متناهية، حيث إن الاستراتيجية الغربية تجاه العرب منذ منتصف

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