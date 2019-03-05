طالبتان سوريتان تخترعان عصاً ذكية للمكفوفين

2019/03/05 | 10:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حازت الشقيقتان فاطمة وياسمين السماعيل، الطالبتان سنة رابعة في كلية الهندسة قسم حاسبات في جامعة تشرين باللاذقية، على براءة اختراع عصا ذكية للمكفوفين بمواصفات فائقة

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