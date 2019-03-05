رئاسة الوزراء تبين الية التقديم على اجازة الـ5 سنوات

2019/03/05 | 10:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وتبين الوثائق التي حصل عليها موقع "الغدير"، والصادرة الامانة العامة معنونه الى المحكمة الاتحادية والقضاء الاعلى وكافة الوزارات، والمحافظات ومجالسها، نصتا على "عدم ممانعة دائرة الموظف ويمنع تعيين أي موظف في الدائرة نفسها ضمن عنوان الموظف المجاز، وتحسب الاجازة لا اغراض التقاعد شرط دفع الموظف التوقيفات التقاعد كاملة".انتهى..م.رالوثائق..

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