مدرب كربلاء لكرة القدم يوعد الجماهير بأخبار مفرحه

2019/03/05 | 10:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجرى نادي كربلاء لكرة القدم تمريناته استعدادا للمباريات المقبلة من اجل تحقيق حلم الجماهير التي تنتظر تحقيق العودة الى الدوري العراقي الممتاز بعد هبوط نادي كربلاء إلى دوري الدرجة الأولى في الموسم الكروي السابق.أكد مدرب نادي كربلاء (نبيل زكي) لوكالة نون الخبرية ان الأمور تسير على ما يرام والثقة كبيرة من خلال اندفاع اللاعبين وحرصهم على اداء المهمة الاصعب وهي العودة بالفريق لدوري الأضواء،معربا عن ثقته الكبيرة بقدرات اللاعبين اضافة الى ما يخطط له في قادم الايام بعد ان يرفع وتيرة الاستعدادات،

موضحا بانه لمس تعاونا كبيرا من قبل ادارة النادي وحرصها الكبير على توفير ما يمكن توفيره وان الايام القادمة ستشهد أخبارا مفرحة لجماهير العميد الكربلائي والتي تنتظر تحقيق حلم عودة العميد الكربلائي لدوري الأضواء.

من جانبه قال المتحدث الإعلامي باسم نادي كربلاء (مسلم الركابي) " تسود روح الجدية والتحدي والاصرار من قبل الكادر التدريبي واللاعبين على اجواء التدريبات والتي تجري بشكل منتظم من اجل تحقيق حلم الجماهير بالعودة لدوري الأضواء.

يذكر ان الهيئة الادارية لنادي كربلاء تعاقدت مع المدرب نبيل زكي لقيادة الفريق الكروي واعطته الحرية الكاملة باختيار الكادر المساعد له بعد ما كان له أكثر من تجربه ناجحة مع نادي كربلاء، حيث حقق نجاحات عديدة في مسيرته مع النادي.

اسامة الخفاجي

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