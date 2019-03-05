2019/03/05 | 10:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحدث موقع “السبق” الإخباري الموريتاني المستقل عن “رحلات مكوكية يقوم بها عدد من المقربين من رأس النظام الموريتاني الحالي (محمد ولد عبد العزيز) إلى مدينة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (موريتانيون يهاجمون ابن راشد: نريد أموالنا المنهوبة) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (موريتانيون يهاجمون ابن راشد: نريد أموالنا المنهوبة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).