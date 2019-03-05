2019/03/05 | 10:50
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- تحدث موقع “السبق” الإخباري الموريتاني المستقل عن “رحلات مكوكية يقوم بها عدد من المقربين من رأس النظام الموريتاني الحالي (محمد ولد عبد العزيز) إلى مدينة
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (موريتانيون يهاجمون ابن راشد: نريد أموالنا المنهوبة) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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