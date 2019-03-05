مدرب وطني الشاطئية: تجانس اللاعبين اهم من النتائج الودية

2019/03/05 | 10:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكد مدرب المنتخب الوطني للكرة الشاطئية، كريم مقدم، الثلاثاء، ان تجانس اللاعبين على ارض الملعب اهم من نتائج المباريات الودية.وقال مقدم في تصريح لـ/ المعلومة/، إن “الخسارة أمام في ابماراة الودية امام الصين لا تهمني لا تهمة بقدر ما يهمني تجانس اللاعبين وتعودهم على ارض الملعب التي سيخوضون عليها مباراتي البطولة امام ايران […]

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