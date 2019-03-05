هيئة النزاهة تضبط سبع حالات لتهريب سعات الانترنت

2019/03/05 | 10:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أعلنت هيئة النزاهة، الثلاثاء، ضبط سبع حالات لتهريب سعات الانترنت خلال المدة القليلة الماضية، فيما دعت إلى ضرورة وضع سياسات وبرامج وقائية للحد من ظاهرة سرقة سعات الانترنت لما تتكبده البلاد نتيجة لذلك من خسائر مادية كبيرة.

وقال رئيس الهيئة القاضي عزة توفيق في تصريح اوردته صحيفة “الصباح” الرسمية واطلعت عليه وكالة صدى، إن “سرقة سعات الانترنت، تعد من الملفات المهمة والحيوية التي تكلف الدولة مبالغ كبيرة للغاية، مشيرا الى انه يعد من الملفات ذات الاهتمام والموجودة في هيئة النزاهة ضمن التقارير التحقيقية والتحريات بالتعاون مع مكتب المفتش العام في وزارة الاتصالات”.

واضاف ان دائرته “باشرت اجراءات فتح ملف سرقة سعات الانترنت العام 2017 وكانت عمليات السرقة تحدث بشكل محدود، بيد انها اضحت بمرور الزمن ظاهرة ما ادى الى تكثيف عمليات التعاطي مع هذا الملف عبر عمليات ضبط وتحقيق وتحر وضبط قضائي كانت الهيئة تقوم بها وتتولى جمع التحريات وبعد ذلك استحصال اذن قضائي بضبط المتهمين المتورطين بعمليات تهريب سعات الانترنت”.

وبين توفيق ان “موضوع تهريب سعات الانترنت تكرر بشكل كبير في محافظتي كركوك وديالى وربما توسع نطاقه الى المحافظات الاخرى”، منوها بان “الفعل عندما يتكرر يصبح ظاهرة ويكون بذلك ازاء فعل خطير ينبغي على الهيئة كجهة رقابية والوزارة كجهة تنفيذية ان تتولى وضع برامج وسياسات وتدابير وقائية عاجلة جدا لايقاف تهريب هذه السعات، لاسيما ان المبالغ التي تتكبدها الدولة كضرر في الخزينة، تصل الى ملايين الدولارات”.

وافصح عن “ضبط الهيئة ومنذ العام 2017، سبع حالات تهريب تمت اخرها في محافظة كركوك”، مبينا أن “عمليات الضبط استندت وفق قرارات قضائية، عادا طريقة تعاطي الهيئة والجهات المختصة بوزارة الاتصالات ازاء هذا الفعل، محدودة جدا”.

وتابع رئيس هيئة النزاهة، ان “عمليات السرقة، تتم عن طريق شركات اتصال من القطاع الخاص لانها تدر ارباحا خيالية تصل الى ملايين الدولارات”، منوها بأن الموضوع لا يتعلق بالمناطقية بقدر تعلقه بالخلل الحاصل في جهات انفاذ القانون في تلك المناطق”.

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