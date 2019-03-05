2019/03/05 | 10:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الانصار/..أكد وزير المالية اللبناني علي حسن خليل أن مصلحة لبنان تقتضي إقامة أقوى العلاقات مع سورية.وقال خليل في كلمة له في بلدة “معركة” جنوب لبنان:”إن المصلحة الوطنية للبنان تقتضي أن نرسم أقوى العلاقات مع الشقيقة سورية لمواجهة التحديات التي تواجه المنطقة من جهة ومعالجة موضوع عودة المهجرين السوريين من لبنان إلى سورية”.وأوضح […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير لبناني: يجب تحصين العلاقات مع سورريا alansaar.

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