2019/03/05 | 10:53
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الانصار/..
أكد وزير المالية اللبناني علي حسن خليل أن مصلحة لبنان تقتضي إقامة أقوى العلاقات مع سورية.
وقال خليل في كلمة له في بلدة “معركة” جنوب لبنان:”إن المصلحة الوطنية للبنان تقتضي أن نرسم أقوى العلاقات مع الشقيقة سورية لمواجهة التحديات التي تواجه المنطقة من جهة ومعالجة موضوع عودة المهجرين السوريين من لبنان إلى سورية”.
وأوضح […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير لبناني: يجب تحصين العلاقات مع سورريا) نشر أولاً على موقع (الانصار) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
أكد وزير المالية اللبناني علي حسن خليل أن مصلحة لبنان تقتضي إقامة أقوى العلاقات مع سورية.
وقال خليل في كلمة له في بلدة “معركة” جنوب لبنان:”إن المصلحة الوطنية للبنان تقتضي أن نرسم أقوى العلاقات مع الشقيقة سورية لمواجهة التحديات التي تواجه المنطقة من جهة ومعالجة موضوع عودة المهجرين السوريين من لبنان إلى سورية”.
وأوضح […]
هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير لبناني: يجب تحصين العلاقات مع سورريا alansaar.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير لبناني: يجب تحصين العلاقات مع سورريا) نشر أولاً على موقع (الانصار) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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