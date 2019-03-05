2019/03/05 | 10:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..شدد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون على أن ملف عودة المهجرين السوريين الى بلدهم هو “ملف سيادي” مؤكدا أن بلاده لن تتراجع عن العمل لعودة المهجرين السوريين إلى بلدهم.ولفت الرئيس عون خلال استقباله وفد المجلس التنفيذي للرابطة المارونية في قصر بعبدا إلى لقائه الأخير مع وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني وتأكيده أمامها […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عون : لن نتراجع عن العمل لعودة المهجرين السوريين لبلادهم alansaar.

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